New Jersey kassiert zuhause eine 3:4-Niederlage. Columbus führt gegen Pittsburgh 4:0 und verliert dennoch.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Legende: Nicht zu stoppen Toronto setzt sich gegen die Devils durch. Keystone/AP Photo/Noah K. Murray

Im Spiel der jeweils Zweitklassierten ihrer Divisions haben die New Jersey Devils gegen die Toronto Maple Leafs eine bittere 3:4-Heimniederlage kassiert. Nach zweimaligem Rückstand gingen die Devils, bei denen mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler drei Schweizer im Einsatz standen, in der 50. Minute erstmals in Führung.

Meier auf der Strafbank – Toronto erzielt Siegtreffer

Diese konnten sie jedoch nicht über die Zeit retten. In der 56. Minute fiel der Ausgleich und nur eine Minute später musste Meier wegen eines hohen Stocks auf die Strafbank. In Unterzahl mussten die Devils auch noch das 3:4 hinnehmen, auf das sie keine Antwort mehr fanden.

Bittere Niederlage für Berni mit Columbus

Noch bitterer war die Niederlage der Columbus Blue Jackets. Das Team mit dem Schweizer Tim Berni führte gegen die Pittsburgh Penguins nach knapp 23 Minuten mit 4:0, unterlag am Ende aber noch 4:5 nach Verlängerung. Es war die dritte Niederlage in Serie für das schwächste Team der NHL.

Malgin und Moser feiern klare Siege

Siege gab es dagegen für Denis Malgin und Janis Moser. Malgin erzielte beim 6:0 seiner Colorado Avalanche gegen die San Jose Sharks seinen 7. Saisontreffer, den fünften für Colorado. Moser liess sich beim 6:2 seiner Arizona Coyotes gegen die St. Louis Blues seinen 19. Assist gutschreiben.

00:40 Video Malgin erzielt seinen 7. Saisontreffer Aus Sport-Clip vom 08.03.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.