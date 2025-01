Der Walliser erreicht als erster Schweizer in dieser NHL-Saison die Marke von 20 Toren – verliert aber.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Devils-Captain Nico Hischier erzielte gegen Meister Florida bei der 1:2-Niederlage nach Penaltyschiessen in der 43. Minute den Ausgleich zum 1:1 und verbuchte seinen 37 Skorerpunkt. Kein anderer Schweizer ist in dieser Spielzeit so produktiv.

Timo Meier assistierte beim Treffer seines Landsmanns und kommt auf 16 Vorlagen und insgesamt 30 Punkte. Die Schweizer Co-Produktion half New Jersey nur bedingt, am Ende gab es trotzdem eine Niederlage.

Niederreiter und Josi überzeugen

Siege und Skorerpunkte gab es in der Nacht auf Mittwoch für Nino Niederreiter und Roman Josi. Der Bündner assistierte beim 6:1 der Winnipeg Jets gegen Pius Suters Vancouver beim 4:0, ehe er das 5:0 selber erzielte. Dank des Sieges und der gleichzeitigen Niederlage der Vegas Golden Knights bei Roman Josis Nashville übernahmen die Jets die Spitzenposition im Westen.

Für Josi und die Predators dürften die Playoffs trotz dem 5:3 gegen die Golden Knights schwer zu erreichen sein. Der Berner Captain verbuchte beim 3:0 durch Justin Barron seinen 21. Assist und wies am Ende eine Plus-4-Bilanz aus.

