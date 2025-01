New Jersey muss sich in der NHL den Anaheim Ducks 2:3 geschlagen geben. Auch die Jets mit Nino Niederreiter verlieren.

Die Schweizer in der NHL haben das Jahr mit lauter Niederlagen beendet. New Jerseys Jonas Siegenthaler und Timo Meier zeichneten sich gegen die Anaheim Ducks immerhin als Torschützen aus. Der Verteidiger (2. Saisontor) und der Stürmer (14) sorgten mit ihren Treffern im Mitteldrittel nach einem 0:2-Rückstand für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende verloren die Devils in Kalifornien aber 2:3.

Schweizer haben keinen Grund zum Jubeln

Eine Niederlage setzte es auch für Winnipeg mit Nino Niederreiter (Assist zum 2:2) beim 2:5 bei Colorado ab. Roman Josi mit den Nashville Predators (3:5 in Minnesota) und Pius Suter mit den Vancouver Canucks (1:3 in Calgary) mussten das Eis ebenfalls als Verlierer verlassen.

New Jersey musste wegen der Niederlage die Führung in der Eastern Conference an Washington abgeben. Im Westen geht derweil Niederreiters Winnipeg als Leader ins neue Jahr. Vancouver steckt mitten im Kampf um die Playoffs, für das enttäuschende Nashville beträgt der Rückstand auf das im Westen achtplatzierte Calgary hingegen bereits 14 Punkte.

