Bei der 1:4-Niederlage von Columbus in Pittsburgh absolviert Tim Berni seine ersten 13:39 NHL-Minuten überhaupt.

Nico Hischier und Jonas Siegenthaler steuern 2 Skorerpunkte zum 3:0-Heimsieg der in der Eastern Conference nach wie vor führenden Devils bei.

Kevin Fiala ist der erste Schweizer, der in der laufenden Saison die 30-Punkte-Marke knackt.

Mit Tim Berni, einem 22-Jährigen aus der Lions-Organisation, gab ein weiterer Schweizer seinen Einstand in der NHL. Der Verteidiger kam bei den Columbus Blue Jackets auswärts gegen die Penguins erstmals zum Handkuss, weil mit Jake Bean (Schulter), Nick Blankenburg (Knöchelbruch), Adam Boqvist (Fuss) und Zach Werenski (Arm) gleich 4 Defensivspezialisten ausfielen.

Legende: Durfte erstmals Anlauf nehmen auf NHL-Eis Tim Berni. imago images/Charles LeClairex

Bernis Feuertaufe verlief ereignisreich. Er spielte in Über- wie Unterzahl und stand während fast 14 Minuten auf dem Eis. Weiter verschuldete er einen Penalty, mit dem Teddy Blueger in der 35. Minute beim Stand von 3:1 an Goalie Elvis Merzlikins scheiterte.

Bernis Aufstieg Box aufklappen Box zuklappen In Dübendorf fand Tim Berni zum Eishockey. Mit 15 wechselte er in die Organisation der ZSC Lions, für die er mit 17 debütierte und in der ersten Saison gleich Meister wurde. Berni bestritt mit der Schweiz 4 Junioren-Weltmeisterschaften (1x U18 sowie 3x U20) und wechselte 2021 nach Nordamerika. Nach 87 AHL-Partien durfte er nun erstmals in der weltbesten Liga ran.

Ausserdem kassierte Berni in der 41. Minute eine Zweiminuten-Strafe. Er stand indessen nie auf dem Eis, wenn Columbus ein Gegentor kassierte. Am Ende tauchten die Farben des jungen Schweizers mit 1:4 und liegen in der Metropolitan Division nach wie vor abgeschlagen am Tabellenende.

Es geht unbeirrt weiter für Hischier und Co.

Am anderen Pol der Rangliste haben sich die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Goalie Akira Schmid etabliert. Die Franchise aus Newark besiegte Chicago (mit Philipp Kurashev) im eigenen Stadion 3:0, wobei Hischier zum 2:0 traf und dabei eine Vorlage auf das Konto von Siegenthaler ging. Der Walliser steht nun bei 11 Saisontoren und gesamthaft 27 Punkten

00:39 Video Hischier bezwingt Söderblom im zweiten Anlauf Aus Sport-Clip vom 07.12.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

New Jersey führt schon mit 9 Punkten Vorsprung auf die Carolina Hurricanes, den ersten Verfolger. Aus den letzten 20 Partien holte der Leader 37 von 40 möglichen Punkten (18 Siege, 1 Niederlage, 1 Niederlage nach Overtime).

Fiala steht bei 9 Goals und 21 Assists

Nicht in der Tabelle, aber in der Skorerwertung liegt Kevin Fiala vor Nationalteamkollege Hischier. Der Ostschweizer punktete beim 5:2 seiner Los Angeles Kings in der Fremde gegen Ottawa zum bereits 30. Mal in der laufenden Meisterschaft. Er besorgte im Mitteldrittel das 5:1 und gehörte zu den Besten seiner Equipe.

00:30 Video Kevin Fiala bucht im Powerplay Aus Sport-Clip vom 07.12.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.