Der Ostschweizer verbucht im 53. Spiel seinen 53. Skorerpunkt in der NHL. Am Misserfolg seines Teams ändert das nichts.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Kevin Fiala behält seinen Schnitt von genau einem Skorerpunkt pro Match bei. Der Ostschweizer Stürmer traf im Auswärtsspiel der Los Angeles Kings gegen die Carolina Hurricanes in der 32. Minute mit einer herrlichen Einzelleistung zur 2:1-Führung. Fiala realisierte damit in seinem letzten Spiel vor dem All-Star-Game am Wochenende seinen 53. Punkt. Die Kings erhöhten später auf 4:1, verloren die Partie letztlich aber nach Verlängerung mit 4:5.

Während Carolina als Leader der Metropolitan Division mit den Playoffs planen kann, befindet sich auch Los Angeles als Zweiter der Pacific Division auf Kurs.

Berni und Columbus weiter im Tief

Auch Tim Berni, der als 2. NHL-Schweizer in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz stand, verliess das Eis als Verlierer. Der Zürcher Verteidiger musste sich mit den Columbus Blue Jackets im Heimspiel gegen die Washington Capitals ebenfalls nach Verlängerung (3:4) geschlagen geben. Columbus hat aus den letzten 9 Spielen nur deren 2 gewonnen und ist gemessen an der Punkteausbeute das schlechteste Team der Liga.