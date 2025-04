Legende: Macht Druck aufs Tor Kevin Fiala im 1-gegen-1 mit Winnipeg-Goalie Connor Hellebuyck. Imago Images

Los Angeles mit Kevin Fiala fügte Winnipeg und Nino Niederreiter mit 4:1 die erste Niederlage seit 3 Spielen zu. Das Heimteam machte den Unterschied bereits in den ersten 10 Minuten durch Tore von Trevor Moore und Anze Kopitar. Niederreiter blieb zum 3. Mal ohne Skorerpunkt, Fiala wartet seit nunmehr 4 Partien auf ein Tor oder einen Assist.

Die Jets sind bereits für die Playoffs qualifiziert, die Kings derweil festigten durch den 2. Sieg in Serie den 5. Platz in der Western Conference und befinden sich auf Kurs Richtung Playoffs.

Moser nur mit Strafe auffällig

Ebenfalls auf bestem Weg in die Playoffs sind die Tampa Bay Lightning. Das Team mit Janis Moser setzte sich bei den New York Islanders 4:1 durch und belegt nach dem 4. Sieg in Serie den 4. Platz in der Eastern Conference. Moser blieb ohne Skorerpunkt, handelte sich aber eine 2-Minuten-Strafe ein.

Ohne den verletzten Captain Roman Josi setzte es für Nashville die 4. Niederlage in Folge ab. In Columbus unterlagen die Predators mit 4:8. Die Franchise aus Tennessee hat keine Chance mehr auf die Playoffs.

NHL