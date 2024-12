Es war eine schöne Einzelaktion von Kevin Fiala, die zum 2:0 führte. Der 28-Jährige erhielt den Puck an der blauen Linie, liess seinen Gegenspieler ins Leere laufen und zog aus dem Handgelenk zum 10. Saisontreffer ab. Am Ende stand mit dem 3:1 bei den New York Islanders der 6. Sieg in Serie für die Los Angeles Kings.

Josi muss verletzt raus

Einen bitteren Nuller gab es für Nashville beim 3:4 gegen die Flames nach dreifacher Führung. Captain Roman Josi verletzte sich nach gut fünfeinhalb Minuten Eiszeit und fiel mit einer «Unterkörperverletzung» aus.

Auch New Jersey zog eine Heimniederlage ein: Gegen die Maple Leafs verlor das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler 1:2 n.V. Ex-ZSC-Spieler Auston Matthews liess sich als Matchwinner feiern.

Zu einem 8:1-Kantersieg kam Nino Niederreiter mit Winnipeg gegen Boston. Der 32-jährige Bündner gab beim ersten Tor des Spiels den Assist. Pius Suter und Vancouver mussten sich St. Louis 3:4 n.V. geschlagen geben, Janis Moser und Tampa Bay unterlagen Edmonton 1:2.

NHL