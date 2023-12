Von wegen Heimstärke: Die Los Angeles Kings um Kevin Fiala brillieren derzeit vor allem in der Fremde.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Legende: Auswärts eine Macht Die LA Kings mit Kevin Fiala (l.). Photo by Ben Jackson/NHLI via Getty Images

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala bleiben in der NHL auswärts eine Macht. Mit dem 10. Auswärtssieg in Folge egalisierten sie in der Nacht auf Mittwoch den Rekord der Buffalo Sabres aus der Saison 2006/07.

Das Team um Kevin Fiala bezwang die Columbus Blue Jackets 4:3 nach Verlängerung und wahrte damit ihre Ungeschlagenheit als Gast-Team in der laufenden Meisterschaft.

Die Serie hielten die Kalifornier dank einer wundersamen Wende aufrecht: Nach zwei Dritteln lagen sie 0:3 zurück. Im dritten Abschnitt machten sie den Rückstand innert sechseinhalb Minuten weg, ehe der Sieg nach 33 Sekunden in der Verlängerung bejubelt wurde. Fiala bereitete das 2:3 vor von Phillip Danault vor (46.).

Josi siegt im Schweizer Duell – Siegenthaler jubiliert

Ein Gewinner und Passgeber war auch Roman Josi. Der Berner bereitete beim 4:3 nach Penaltyschiessen der Nashville Predators bei den Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev das 3:3 von Ryan O'Reilly vor.

Eine besondere Partie bestritt Jonas Siegenthaler mit den New Jersey Devils beim 6:5 auswärts gegen die Vancouver Canucks (ohne Pius Suter).

Der Zürcher Verteidiger stand in der NHL zum 300. Mal im Einsatz. Siegenthaler beging sein Jubiläum mit einem Skorerpunkt (Vorlage zum 1:0). Auch Nico Hischier liess sich einen Assist notieren.