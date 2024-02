Roman Josi führt Nashville in der NHL zu einem 4:1 gegen Ottawa. Nico Hischier avanciert für New Jersey zum Matchwinner.

Legende: Führte sein Team zum Sieg Roman Josi. Keystone/AP Photo/George Walker IV

Mit 2 Toren und einem Assist war Roman Josi beim 4:1-Heimsieg der Predators gegen Ottawa der Mann des Spiels. Der Verteidiger, der in den letzten 6 Partien 8 Skorerpunkte gesammelt hat, steht nun bei insgesamt 14 Treffern und 43 Assists. Damit ist er in der Skorer-Statistik der fünftbeste Verteidiger der Liga.

00:17 Video Josi verzückt die Predators-Fans mit zwei herrlichen Toren Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Für die Predators war es der 6. Sieg in Folge. Zwar fehlen ihnen auf die Top 3 in der Division immer noch 9 Punkte. Aktuell würde sich Nashville aber per Wild Card für die Playoffs in der Western Conference qualifizieren.

Gleiches gilt derzeit auch für die Los Angeles Kings und Kevin Fiala. Gegen Calgary gab der Stürmer den Assist zum 1:0 und schoss das 2:2 gleich selbst. Die 2:4-Niederlage konnte Fiala jedoch nicht verhindern.

00:14 Video Fiala ist nach einem Abpraller zur Stelle Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

Hischier mit 4 Skorerpunkten

Die Playoffs verpassen würde derzeit New Jersey. Mit dem 7:2-Auswärtssieg gegen San Jose meldete des Team aus Newark aber zumindest Ambitionen an. Captain Nico Hischier glänzte mit einem Tor und 3 Assists. Timo Meier (2 Assists) und Jonas Siegenthaler (ein Assist) sammelten ebenfalls Skorerpunkte.

00:17 Video Hischier trifft zum 7:1 für die Devils Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.