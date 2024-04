Die Nashville Predators lösen das Playoff-Ticket. Die Los Angeles Kings müssen sich dagegen noch etwas gedulden. Nico Hischier und Co. sind aus dem Rennen.

Josis Nashville in den Playoffs, Fialas Kings noch nicht

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Legende: Geschafft Josi freut sich mit den kleinsten Predators-Fans. imago images/USA Today Network

Zum 9. Mal in den letzten 10 Saisons hat Nashville die Playoffs erreicht. Das Team von Captain Roman Josi holte den benötigten Punkt bei der 3:4-Niederlage in der Overtime zuhause gegen die Winnipeg Jets (ohne den verletzten Nino Niederreiter). Mit 1:3 hatte Nashville nach zwei Dritteln zurückgelegen, ehe Josi mit zwei Assists sein Team zum Ausgleich führte. Nach 1:52 Minuten in der Verlängerung schoss Kyle Connor die Gäste schliesslich zum Sieg.

Roman Josi ist wie in der Saison 2021/22 nun bei 80 Skorerpunkten angelangt (21 Tore, 59 Assists). Er ist der einzige aktive Verteidiger neben Erik Karlsson und Cale Makar, der diese Marke mehr als einmal erreicht hat.

Fiala muss noch warten

Die Los Angeles Kings ihrerseits mussten sich den Anaheim Ducks trotz früher Führung auswärts 1:3 geschlagen geben. Mit einem Sieg hätten die Kalifornier die Playoff-Teilnahme ebenfalls sichergestellt.

Hischier und Devils aus dem Rennen

Die New Jersey Devils kassierten zuhause gegen die Toronto Maple Leafs eine empfindliche 2:5-Niederlage. Damit hat das Team von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen.

Captain Hischier traf zwar zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und bereitete den 2:1-Führungstreffer durch Dawson Mercer im Powerplay vor, der Walliser konnte die Pleite jedoch auch nicht verhindern.