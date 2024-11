Zwei Tage nach der ärgerlichen 0:1-Niederlage gegen San Jose hat New Jersey in der NHL zum Siegen zurückgefunden. Die Devils setzten sich bei den Florida Panthers, dem amtierenden Stanley-Cup-Sieger, mit 4:1 durch.

Für das letztlich entscheidende 2:1 zeichnete Timo Meier in der 38. Minute verantwortlich. Der Appenzeller Stürmer tauchte nach einer Puck-Rückeroberung von Jonas Siegenthaler unbedrängt vor dem gegnerischen Goalie auf und liess diesem mit einem satten Handgelenkschuss in die tiefe Ecke keine Chance. Für Meier war es das 7. Saisontor.

00:59 Video Siegenthaler erobert die Scheibe zurück, kurz darauf netzt Meier ein Aus Sport-Clip vom 13.11.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Im Schlussabschnitt lieferte Nico Hischier zudem die Vorlage für Paul Cotters 3:1 (56.). Mit einem Empty-Netter machten die Devils in der vorletzten Minute alles klar.

Suters Beharrlichkeit zahlt sich aus

Entscheidenden Anteil am Sieg seines Teams hatte auch Pius Suter. Der Zürcher markierte in der 23. Minute den Treffer zum 2:1 für Vancouver gegen Calgary. Dies, nachdem er zuvor mehrmals am Torerfolg vorbeigeschrammt war. Für Suter war es der 6. Saisontreffer. Am Ende behielten die Canucks mit 3:1 die Oberhand.

00:52 Video Suter kommt im Slot zum Abschluss und lässt sich nicht zweimal bitten Aus Sport-Clip vom 13.11.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Die weiteren Schweizer im Einsatz

Nino Niederreiter und Winnipeg sind weiterhin nicht aufzuhalten. Die Jets feiern beim 6:3 bei den New York Rangers den 15. Sieg im 16. Saisonspiel. Der Bündner Stürmer bleibt ohne Skorerpunkt.

Der schweiz-amerikanische Goalie Joey Daccord verhilft den Seattle Kraken mit 38 gehaltenen Schüssen zum 5:2-Erfolg über die Columbus Blue Jackets.