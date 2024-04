NHL in der Nacht auf Mittwoch

Legende: Kehrte kurz vor den Playoffs zurück Nino Niederreiter. imago images/USA TODAY Network

Nino Niederreiter spielt erstmals seit dem 1. April wieder für die Jets.

Die Washington Capitals holen das letzte Ticket für Playoffs.

Sechs Achtelfinal-Paarungen stehen fest. Die Playoffs starten am Samstag.

Eine halbe Woche vor Beginn der NHL-Playoffs hat Nino Niederreiter bei Winnipeg das Comeback gegeben. Die Jets schlugen die Seattle Kraken zu Hause mit 4:3. Niederreiter erhielt mehr als 15 Minuten Eiszeit. Zuletzt hatte der 31-jährige Bündner wegen einer Achillessehnenverletzung fünf Spiele in Folge verpasst. Wie schon bei seinen letzten 13 Einsätzen gelang dem Churer aber weder ein Tor noch ein Assist. Zuletzt bereitete Niederreiter am 9. März einen Treffer vor; am 6. März (und damals ebenfalls gegen Seattle) gelang ihm das letzte Goal.

Tyler Toffoli bescherte Winnipeg mit dem 4:3 in der 52. Minute den wichtigen Heimsieg. Mit dem Erfolg über Seattle sicherten sich die Jets den Heimvorteil in der Achtelfinalserie gegen Colorado Avalanche, den Meister von 2022. Die Winnipeg Jets beenden die Qualifikation in der Nacht auf Freitag mit einem Heimspiel gegen die Vancouver Canucks, die gegen die Calgary Flames einen 4:1-Heimsieg landeten. Beim 50. Erfolg der Saison steuerte Pius Suter einen Assist bei.

Washington holt letzten Platz

In der Nacht auf Mittwoch fielen weitere Entscheidungen: Nachdem sich die New York Rangers am Vortag die Pole Position für die Playoffs gesichert hatten, angelten sich die Washington Capitals mit Captain Alexander Owetschkin den letzten Playoff-Platz. T.J. Oshie stellte den 2:1-Sieg gegen Philadelphia mit einem Empty Netter drei Minuten vor Schluss sicher.

Die Flyers hätten in der regulären Spielzeit gegen Washington gewinnen müssen, um ihre letzte Chance zu wahren. Hätte Washington in Philadelphia nicht gewonnen, wären die Red Wings zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder in die Playoffs eingezogen. Detroit gewann zum Abschluss seiner Qualifikation innerhalb von 24 Stunden zwei dramatische Partien jeweils nach Rückständen gegen die Montreal Canadiens mit 5:4 nach Verlängerung und 5:4 nach Penaltyschiessen.

Sechs Achtelfinals stehen fest

In der Eastern Conference stehen die Achtelfinal-Paarungen fest: Die New York Rangers spielen gegen die Washington Capitals, Vorjahresfinalist Florida Panthers gegen die Tampa Bay Lightning, die Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs und die Carolina Hurricanes gegen die New York Islanders.

Im Westen stehen zwar alle Playoff-Teilnehmer, aber erst zwei von vier Duellen fest: Die Vancouver Canucks (mit Suter) treffen auf die Nashville Predators (mit Roman Josi) und Winnipeg bekommt es mit den Colorado Avalanche zu tun. Die Playoffs beginnen am Samstag.