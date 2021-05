Carolina bezwingt Chicago in der NHL nach 0:2-Rückstand noch mit 6:3. Nino Niederreiter erzielt seine Saisontore 19 und 20.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Nach einem verkorksten Startdrittel nahm Carolina gegen Chicago in der Nacht auf Mittwoch nach der 1. Pause so richtig Fahrt auf. Nino Niederreiter brachte die Hurricanes in der 25. Minute nach einem zunächst misslungenen «Airhook»-Versuch von Mitspieler Morgan Geekie mit dem 1:2 zurück ins Spiel. Bis zur 48. Minute stellte Carolina dank dem starken 1. Block um Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen und Andrej Swetschnikow auf 4:2.

Zwar schafften die Blackhawks, bei denen die beiden Schweizer Pius Suter und Philipp Kurashev um die 15 Minuten Einsatzzeit erhielten, mit dem 3:4 noch den Anschluss. Doch Martin Necas und Niederreiter machten mit 2 Treffern ins leere Tor alles klar.

Legende: Geht dorthin, wo es weh tut Nino Niederreiter bei seinem 1. Treffer des Abends. Keystone

Für den Churer waren es die Saisontore 19 und 20. Zusammen mit den 14 Assists steht der 28-Jährige bei 34 Skorerpunkten und liegt neu auf Platz 2 der Schweizer Skorerliste in der NHL – einen Punkt vor Roman Josi (33 Zähler) und deren 5 hinter Kevin Fiala (39), der ebenfalls auf 20 Saisontreffer kommt.

Achtungserfolg für Hischiers Devils

Mit Nico Hischier punktete noch ein 2. Schweizer NHL-Spieler in der Nacht auf Mittwoch. Der Walliser war für New Jersey als Passgeber beim 1:0 beteiligt. Die Devils setzten sich gegen Boston mit 4:3 nach Verlängerung durch. Am Vortag hatte es gegen die Bruins noch ein 0:3 abgesetzt.