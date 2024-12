Legende: Unter Druck Nino Niederreiter wird von Ryan Suter verfolgt. Keystone/Fred Greenslade

Nach dem anfänglichen Hoch mit 15 Siegen aus den ersten 16 Saisonspielen tut sich Winnipeg in den letzten Wochen schwer. Auf die drei zuletzt verlorenen Spiele in der Fremde blieb gegen die St. Louis Blues das erhoffte Erfolgserlebnis vor Heimpublikum aus.

Die Jets gerieten im Mitteldrittel auf die falsche Spur, als sie mit 19:3 Torschüssen eigentlich dominierten, die Gäste in der 39. Minute mit einem Doppelschlag innert 39 Sekunden aber auf 2:0 stellten. Am Ende setzte es mit einem 1:4 die vierte Niederlage am Stück ab. Niederreiter blieb im vierten Spiel in Folge ohne Skorerpunkt.

Suter ohne Skorerpunkt

Ebenfalls als Verlierer vom Eis musste Pius Suter mit den Vancouver Canucks. Der Zürcher Stürmer musste sich mit den Kanadiern bei den Minnesota Wild trotz zweimaliger Führung 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Suter war an keinem Tor der Canucks beteiligt, nachdem er zuvor drei Spiele hintereinander getroffen hatte.