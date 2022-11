Vier Schweizer erzielen in der Nacht auf Mittwoch Tore in der NHL. Siegreich ist von ihnen allerdings nur Nico Hischier.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Kevin Fiala präsentiert sich in der NHL weiter in ausgezeichneter Form. Der St. Galler punktete gegen die Dallas Stars im 5. Spiel in Folge, konnte die 2:5-Niederlage der Los Angeles Kings aber nicht abwenden. Fiala traf zu Beginn des zweiten Drittels zum zwischenzeitlichen 1:1. Fiala steht nach 12 Partien bei 13 Skorerpunkten.

Ebenfalls ihr Punktekonto äufnen konnten Nino Niederreiter und Roman Josi mit den Nashville Predators. Dem Stürmer gelang gegen die Edmonton Oilers sein 5. Saisontor, Josi verbuchte seine Assists 4 und 5 in dieser Spielzeit. Es blieben allerdings Punkte ohne Wert, verloren die Predators doch 4:7.

01:46 Video Die Tore von Fiala, Niederreiter, Hischier und Stehaufmännchen Meier Aus Sport-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Auch Hischier und Meier treffen

Nico Hischier brachte derweil die New Jersey Devils mit seinem fünften Saisontreffer auf Kurs beim 5:2-Erfolg gegen die Vancouver Canucks. Nach dem siebten Saisonsieg rangieren die Devils auf Rang 2 der Eastern Conference.

Auch Timo Meier präsentierte sich in Skorerlaune. Trotz der zwei Treffer des Herisauers mussten sich die San Jose Sharks den Anaheim Ducks aber im Penaltyschiessen 5:6 geschlagen geben.