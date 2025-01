Die Nashville Predators setzen ihre Siegesserie in der NHL dank eines spektakulären 7:5-Erfolgs gegen San Jose fort.

NHL in der Nacht auf Mittwoch

Nach dem 1. Drittel deutete in Nashville alles auf einen gebrauchten Abend der Predators hin. Die San Jose Sharks hatten nur gerade 8 Schüsse gebraucht, um mit einer 4:1-Führung in die Pause zu gehen. In der 25. Minute erhöhten die Gäste gar auf 5:1. Dann aber lancierte Nashville die grosse Wende.

Josi mit Tor und Assist

Die Predators verkürzten bis zur 2. Pause auf 3:5, ehe sie die Sharks im Schlussabschnitt regelrecht überfuhren. Mit einem wuchtigen Slapshot im Powerplay zum 5:5 in der 46. Minute trug auch Roman Josi seinen Teil zum Comeback von Nashville bei. Für den Captain war es das 9. Saisontor. Zudem lieferte Josi den Assist zum finalen 7:5 von Filip Forsberg ins leere Tor.

Nashville steht somit inzwischen bei 4 Siegen in Serie. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz ist mit 10 Punkten jedoch weiterhin gross.

Ebenfalls ausserhalb der Playoff-Ränge liegt aktuell Vancouver. Die Canucks unterlagen Buffalo zuhause mit 2:3. Pius Suter blieb im 13. Spiel in Serie ohne Skorerpunkt.

