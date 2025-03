Die New Jersey Devils verlieren in der NHL bei den Vegas Golden Knights das Spiel, die Nerven und auch noch Jack Hughes.

Legende: Musste verletzt vom Eis jack hughes Imago Images/Stephen Sylvanie

Am Samstag fuhr New Jersey in Utah noch einen souveränen 3:1-Sieg ein, bei dem Timo Meier das Game-Winning-Goal und Nico Hischier der insgesamt 400. NHL-Skorerpunkt in der Regular Season glückte. 24 Stunden später gab es für die Devils nichts zu feiern – im Gegenteil. Bei den Vegas Golden Knights setzte es ein 0:2 ab. Beide Gegentore in einem ausgeglichenen Spiel kassierten die Devils im Schlussdrittel in Unterzahl.

Kurz vor Schluss verlor Trainer Sheldon Keefe noch die Nerven und kassierte wegen unsportlichen Verhaltens eine Matchstrafe. Es war ein Abend zum Vergessen für die Devils, welche im 3. Drittel auch noch den verletzungsbedingten Ausfall von Starspieler Jack Hughes hinnehmen mussten.

Nashville verliert zu null

Trotz des gebrauchten Abends ist New Jersey weiterhin auf Playoff-Kurs. Das gilt nicht für Nashville. Die Predators unterlagen ohne den verletzten Roman Josi bei den New York Rangers mit 0:4 und scheinen sich im Kampf um die Teilnahme an der «Post Season» aufgegeben zu haben. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt 16 Punkte.

NHL