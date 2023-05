Der Titelverteidiger aus Colorado verlor das entscheidende 7. Spiel der Achtelfinal-Serie gegen die Seattle Kraken 1:2. Die Vorentscheidung fiel im zweiten Drittel, als die Gäste aus Seattle durch die beiden Tore des Dänen Oliver Bjorkstrand (24./28.) 2:0 vorlegen konnten.

Die Colorado Avalanche, bei denen Malgin nur gut sechs Minuten Eiszeit erhielt und beim ersten Gegentor auf dem Eis stand, kamen durch Mikko Rantanen kurz vor der zweiten Pause zwar zum Anschlusstor und zu Beginn des Schlussdrittel durch Nathan MacKinnon sogar zum Ausgleich, doch das vermeintliche 2:2 wurde nach einer Coach's Challenge und Videostudium wegen Offsides wieder annulliert.

Mit seinen 33 Paraden machte der deutsche Goalie Philipp Grubauer schliesslich den Coup der Seattle Kraken gegen den haushohen Favoriten perfekt. Nun trifft das Team aus Washington auf die Dallas Stars.

Eine noch grössere Sensation gelang in der Eastern Conference den Florida Panthers, die mit einem 4:3-Sieg in Spiel 7 völlig überraschend den Qualifikationssieger Boston Bruins ausschalteten. Die Bruins hatten in der Regular Season mit 65 Siegen einen NHL-Rekord aufgestellt und waren der grosse Favorit auf den Gewinn des Stanley Cup. In den Viertelfinals treffen die Panthers auf die Toronto Maple Leafs.