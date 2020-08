Legende: War kaum zu stoppen Kevin Fiala. Getty Images

Überzeugender Auftakt von Minnesota in der Qualification Round: Die Wild besiegten Vancouver in Spiel 1 in Edmonton mit 3:0 und gehen in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung.

Powerplay als Schlüssel

Die Weichen auf Sieg stellte Minnesota in Überzahl. Nach einem Bullygewinn legte Jared Spurgeon den Puck in der 3. Minute zu Kevin Fiala, der mit einem «One-Timer» Canucks-Goalie Jacob Markström früh zum 1:0 überwand. Der Schweizer zeigte eine starke Leistung, gab insgesamt 5 Torschüsse ab und war Minnesotas auffälligster Stürmer.

Mann des Spiels für die Wild war aber nicht Fiala, sondern Spurgeon. Der Verteidiger zeichnete neben dem Assist zur Führung auch für die Tore zum 2:0 (31.) und 3:0 (60., Empty-Netter) verantwortlich.

Kukan siegt mit Columbus

Einen Auftakt nach Mass setzte es auch für Columbus ab. Die Blue Jackets rangen Toronto in Spiel 1 mit 2:0 nieder. Cam Atkinson brachte den Aussenseiter in der 42. Minute in Front, ehe Alexander Wennberg in den Schlusssekunden alles klar machte.

Dean Kukan kam bei den Blue Jackets nach langer Verletzungspause zu seinem Comeback. Bei seinem ersten Ernstkampf seit dem 2. Januar stand der Schweizer Verteidiger während rund 13 Minuten auf dem Eis.