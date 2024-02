Legende: In Pittsburgh ver- und geehrt Jaromir Jagr. Keystone/AP Photo/Gene Puskar

Jaromir Jagr ist Kult. Besonders in Pittsburgh, wo er seine NHL-Karriere startete, wird der Tscheche verehrt. 1991 & 1992 gewann er den Stanley Cup mit den Penguins. Mit 1921 Punkten (766 Tore) ist er hinter Wayne Gretzky zweitbester Skorer in der NHL-Geschichte.

Zur Ehre zogen die Penguins am Sonntag die Nummer 68 unters Hallendach. Der 52-Jährige liess es sich nicht nehmen, in Vollmontur aufs Eis zurückzukehren. Schliesslich spielt er immer noch für seinen Heimatklub Kladno.

Als Jagr auf der Tribüne Platz genommen hatte, eröffnete Sydney Crosby das Skore. Adrian Kempe ruinierte den «Pens» aber mit 2 späten Toren für die L.A. Kings den perfekten Abend. Das 2:1 war für Kevin Fiala und Co. der 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen.

Nächste Pleite für Moser

Eine weitere Enttäuschung in Form der 9. Niederlage am Stück gab es für Janis Moser mit Arizona beim 3:4 in Colorado. Im 2. Freiluftspiel in New Jersey feierten die New York Rangers im Stadtduell gegen die Islanders nach 1:4-Rückstand einen spektakulären Sieg. Artemi Panarin vollendete mit dem 6:5 n.V. die Aufholjagd.