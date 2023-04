Legende: Punktete bei seinem Comeback doppelt Kevin Fiala. IMAGO / USA TODAY Network

Kevin Fiala, der nach 9 verpassten Partien wegen einer Unterkörperverletzung sein Comeback gab, benötigte kaum Anlaufzeit. In der 10. Minute produzierte der Ostschweizer einen Abpraller, den Gabriel Vilardi zum 1:0 verwertete. 109 Sekunden vor der ersten Pause passte er im Powerplay zu Anze Kopitar, der zum 3:0 traf.

Im Mitteldrittel gaben die Kings den Vorsprung aber preis. Das 2:3 (10.) und 3:3 (40.) erzielte der Deutsche Leon Draisaitl, der nun schon bei 5 Treffern in dieser Serie steht. In der 45. Minute ging Los Angeles dank Matt Roy erneut in Führung. Diese hielt bis zur 57. Minute, dann schoss Evander Kane das 4:4, bei dem sich Connor McDavid seinen 3. Assist in diesem Spiel gutschreiben liess.

Die dritte Verlängerung

Somit kam es zum 3. Mal in diesem Achtelfinal zu einer Verlängerung. Hatten die ersten beiden Male die Kings gewonnen, jubelten diesmal dank eines Tores von Zach Hyman (71.) die Kanadier.

Nach der 4:5-Niederlage n.V. müssen die Kings in der Best-of-7-Serie den 2:2-Ausgleich hinnehmen, am Mittwoch geht es in Edmonton weiter.