Die Devils dürfen noch leise von der Post-Season träumen. Gegen den Tabellennachbarn New York Islanders erzwang die Mannschaft mit der Schweizer Fraktion um Captain Nico Hischier einen 4:0-Auswärtssieg. Timo Meier lenkte das Spiel mit einem Tor in doppelter Überzahl zu Beginn des Mitteldrittels in die gewünschte Bahn. Zwei Minuten später war der Appenzeller als Passgeber auch am 2:0 beteiligt.

Derzeit führen gleich drei Spieler die Torschützenliste der Schweizer NHL-Söldner an: Meier, Hischier und Kevin Fiala versenkten den Puck je 23 Mal im Netz. Die Skorerliste hingegen weist Roman Josi mit 72 Punkten als klaren Leader aus. Die Devils müssen nun in den restlichen zehn Partien der Regular Season eine Siegesserie hinlegen, um den Einzug in die Playoffs doch noch zu schaffen. Drei Teams gilt es noch zu überholen.

Mit Janis Moser stand in der Nacht auf Montag ein weiterer Schweizer auf dem Eis. Der Bieler Verteidiger kam zwar auf eine neutrale Bilanz, musste mit den Arizona Coyotes aber eine 2:4-Heimniederlage gegen die Dallas Stars hinnehmen.