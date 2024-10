Für Nino Niederreiter sind Partien gegen Minnesota stets besonders. Fünfeinhalb Saisons hat der Bündner für die Wild gespielt, so lange wie für keine andere Franchise in der NHL. Vor fünfeinhalb Jahren hatte er zu den Carolina Hurricanes gewechselt.

Über die Nashville Predators, bei denen er während einer halben Saison Teamkollege von Roman Josi war, zog Niederreiter im vorletzten Februar zu seinem jetzigen Arbeitgeber weiter.

Ohne Skorerpunkt

Für die Tore in der Nacht auf Montag waren andere zuständig. Der Kanadier Mark Scheifele erzielte mit seinem bereits vierten Treffer in dieser Meisterschaft zwei Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels den Ausgleich, Jacob Middleton hatte die Gäste früh in Führung gebracht. Der Amerikaner Kyle Connor sorgte nach Vorarbeit Scheifeles nach 51 Sekunden in der Verlängerung in Überzahl mit dem 2:1 für die Entscheidung.