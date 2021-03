Pius Suter, der treffsicherste Neuling der NHL, traf gegen Detroit 92 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels zum 3:1 für Chicago. Der 24-Jährige war mit einem Schuss via Pfosten erfolgreich, nachdem ihn Patrick Kane freigespielt hatte.

Danach baute Chicago, das am Vortag den Red Wings noch unterlegen gewesen war, die Führung innert kurzer Zeit aus. Zu den späten Torschützen gehörten auch die früher in der Schweiz tätigen Stürmer Dominik Kubalik und Kane. Letzterer schoss seinen 400. Treffer in der NHL.

Legende: Behauptet sich Pius Suter gegen 3 Detroit-Spieler. imago images

Josi leitet Sieg ein

Roman Josi kam mit den Nashville Predators zum 3. Sieg gegen Columbus innerhalb von 10 Tagen. Beim 3:1-Erfolg war der Berner Captain an den letzten beiden Toren beteiligt. Das 2:1 initiierte er im Powerplay, das 3:1 des Finnen Erik Haula ermöglichte er mit einem idealen Pass in Unterzahl.

Der andere Schweizer Captain in der NHL musste am Sonntag eine Pause einlegen. Nico Hischier fehlte New Jersey beim 2:3 gegen Washington angeschlagen. Der Walliser war am Samstag in der Schlussphase gegen den gleichen Gegner von einem Puck am Kopf getroffen worden.