Roman Josi ist massgeblich am 3. Sieg der Nashville Predators in Folge beteiligt.

NHL in der Nacht auf Samstag

Roman Josi hat die Nashville Predators in der Nacht auf Samstag beim 4:1-Auswärtssieg über die New York Islanders zum 3. Erfolg in Serie geführt.

Der Berner war an beiden Powerplay-Toren zur 2:0-Führung beteiligt. Im 1. Drittel überzeugte er als Passgeber, im 2. Abschnitt traf der 32-Jährige mit einem satten Schuss von der blauen Linie. Der Captain stand länger auf dem Eis als jeder andere Feldspieler. Nino Niederreiter hingegen trat nicht gross in Erscheinung.

Mit 6 Toren und 14 Assists ist Josi nach Kevin Fiala, Nico Hischier und Timo Meier der 4. Schweizer NHL-Spieler, der in dieser Saison die 20-Punkte-Marke erreicht hat.

Berni muss sich gedulden

Tim Berni wartet weiter auf seinen 1. Einsatz in der besten Liga der Welt. Der 22-jährige Zürcher war beim 4:1-Sieg seiner Columbus Blue Jackets gegen die Winnipeg Jets überzählig.