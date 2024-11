Während Barkov mit Florida in der finnischen Heimat glänzt, kommen Niederreiters Jets zum 10. Sieg im 11. Spiel.

NHL in der Nacht auf Samstag

Nachdem die NHL zum Saisonbeginn einen Abstecher nach Tschechien machte, war nun Finnland an der Reihe. In Tampere kommt es zweimal zum Duell zwischen Florida und Dallas. Das erste Aufeinandertreffen ging mit 6:4 an die Panthers, wobei der Finne Aleksander Barkov mit 1 Tor und 3 Assists glänzen konnte.

Die Winnipeg Jets sind weiter kaum aufzuhalten. Das Team von Nino Niederreiter feierte beim 6:2 in Columbus seinen 10. Sieg im 11. Spiel. Während Niederreiter ohne Punkte blieb, schoss Nikolaj Ehlers, der Sohn von Visp-Trainer Heinz Ehlers, einen Hattrick.

01:26 Video Columbus - Winnipeg: Die Highlights Aus Sport-Clip vom 02.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Hischiers Serie reisst

Nico Hischier blieb für einmal ohne Torerfolg, nachdem er in den letzten 4 Partien stets getroffen hatte. Der Walliser kassierte mit den New Jersey Devils in Calgary eine 0:3-Niederlage. Hischier beendete das Spiel mit einer Minus-2-Bilanz, ebenso wie Timo Meier. Ihr Schweizer Teamkollege Jonas Siegenthaler stand bei Minus 1.

Auch für Janis Moser und Tampa Bay war es ein missratener Abend. Der Berner Verteidiger verlor mit den Lightning bei den Minnesota Wild 3:5.