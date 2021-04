Kevin Fiala verliert mit den Wild in St. Louis 1:9. Timo Meier gewinnt mit den San Jose Sharks und feiert ein Jubiläum.

NHL in der Nacht auf Samstag

Legende: Erlebte einen Abend zum Vergessen Kevin Fiala. Keystone

In der Nacht auf Donnerstag hatte Kevin Fiala noch brilliert: Beim 8:3-Erfolg von Minnesota gegen Colorado realisierte der Schweizer einen Hattrick. Der nächste Auftritt endete für ihn und sein Team allerdings mit einem Debakel. In St. Louis gingen die Wild gleich mit 1:9 unter.

Fiala erlebte einen rabenschwarzen Abend und musste das Eis mit einer Minus-4-Bilanz verlassen. Auf Seiten der Blues war Ryan O'Reilly mit 3 Treffern und einem Assist der erfolgreichste Skorer.

Meier mit Assist bei Sieg

Die San Jose Sharks setzten sich derweil erneut gegen die Los Angeles Kings durch. Die Mannschaft mit Timo Meier kam mit dem 5:2 zum 3. Sieg innert einer Woche gegen die Kalifornier.

Meier war Passgeber zur 3:1-Führung durch den Letten Rudolfs Balcers im Startdrittel. Für den Appenzeller war es in seinem 300. Spiel in der Regular Season – dazu kommen 35 Playoff-Partien – der 200. Skorerpunkt in der NHL. Die Entscheidung zugunsten der Sharks fiel 3 Minuten vor Schluss, als Dylan Gambrell mit einem Shorthander zum 4:2 traf.