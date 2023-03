Der Berner wird bei der 4:5-Niederlage von New Jersey gegen Buffalo nach 3 Gegentoren ausgewechselt.

NHL in der Nacht auf Samstag

Legende: Kassierte 3 Tore aus 7 Schüssen Akira Schmid. imago images/USA Today Sports/Morgan Tencza

Nach knapp 11 Minuten war der Arbeitstag von Akira Schmid in Buffalo beendet. 7 Mal hatten die Sabres zuvor auf das Tor des Berners geschossen, 3 Mal musste sich der Berner Keeper der New Jersey Devils bezwingen lassen. Schmid räumte in der Folge seinen Posten und machte Platz für Vitek Vanecek.

Im letzten Drittel kämpften sich die Devils zwar von einem 2:5-Rückstand auf 4:5 heran, der Ausgleich wollte dem Team von Nico Hischier aber nicht mehr gelingen. Der Walliser Captain hatte beim 4. Treffer der Devils seine Schaufel im Spiel und liess sich seinen 68. Skorerpunkt in dieser Saison notieren.

Vorzeitige Playoff-Quali verpasst

Für New Jersey war es in Buffalo die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen. Damit verpassten die Devils die vorzeitige und gleichzeitig erste Playoff-Qualifikation seit 2018.

Im Duell zwischen den Colorado Avalanche und den Arizona Coyotes setzte sich das Heimteam mit 3:1 durch. Denis Malgin blieb ohne Skorerpunkt, während Coyotes-Verteidiger Janis Moser am Treffer zum 1:1 zum Ende des letzten Drittels beteiligt war.

00:14 Video Moser mit Assist bei Kellers 1:1 Aus Sport-Clip vom 25.03.2023. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.