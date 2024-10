Trotz eines Treffers von Nico Hischier müssen die New Jersey Devils zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Eis.

Legende: Torschütze am Ende aber dennoch Verlierer Nico Hischier. IMAGO / Imagn Images

Nico Hischier konnte sich im Heimspiel der New Jersey Devils gegen die New York Islanders erneut in die Torschützenliste eintragen. Der 25-jährige Schweizer traf in der 12. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1, es war sein bereits 8. Treffer in der laufenden NHL-Saison.

00:23 Video Hischier trifft zum zwischenzeitlichen 1:1 Aus Sport-Clip vom 26.10.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Mit Jonas Siegenthaler (Assist zum 2:2) sammelte noch ein weiterer Schweizer einen Skorerpunkt. Am Ende verloren die Devils trotzdem. Bo Horvat schoss die New York Islanders in der 2. Minute der Verlängerung zum 4:3-Sieg. Für New Jersey war es bereits die vierte Niederlage in Folge, trotzdem bleibt es vorläufig an der Spitze der Eastern Conference.

Josi mit Sieg

Den zweiten Sieg in Folge feierten die Nashville Predators um Captain Roman Josi. Lange sah es jedoch nicht danach aus: Nach 25 Minuten lagen die Predators bei den Chicago Blackhawks (mit Philipp Kurashev) mit 0:2 zurück.

Dank Toren von Filip Forsberg, Gustav Nyquist und Brady Skjei drehten die Gäste jedoch noch die Partie und holten die wichtigen Punkte nach Hause.