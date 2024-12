NHL in der Nacht auf Samstag

Legende: Brachte New Jersey auf die Siegesstrasse Devils-Captain Nico Hischier. imago images/Ed Mulholland

Die New Jersey Devils gewinnen zuhause gegen die Carolina Hurricanes mit 4:2.

Nico Hischier trifft zum 2:1 – es ist der 18. Saisontreffer des Captains.

Roman Josi verliert mit Nashville auswärts gegen St. Louis 4:7.

Auch Lian Bichsel und Philipp Kurashev kassieren eine Niederlage.

Die New Jersey Devils haben ihren Elan in der dreitägigen Weihnachtspause nicht verloren. Auch dank einem Tor von Nico Hischier feierten sie mit 4:2 gegen die Carolina Hurricanes den 3. Sieg in Folge.

Hischier erzielte seinen 18. Saisontreffer in der 17. Minute zum 2:1. Der Captain der Devils schloss einen Gegenangriff erfolgreich ab, 42 Sekunden nachdem sein Team ausgeglichen hatte.

Am 1:1 des Tschechen Ondrej Palat war Jonas Siegenthaler mit einem Assist beteiligt. Die endgültige Entscheidung führten die Devils, die die Eastern Conference anführen, im Mitteldrittel herbei. Ohne Schweizer Beteiligung trafen Luke Hughes (25., 3:2) und Dawson Mercer (29., 4:2). New Jersey steht nach 38 Partien bei 24 Siegen.

Josi mit Minus-3-Bilanz

Für die anderen Schweizer, die am Freitag im Einsatz standen, verlief die Rückkehr aufs NHL-Eis weniger erfolgreich. Roman Josi unterlag mit den Nashville Predators in St. Louis 4:7 und wies nach der Partie eine Minus-3-Bilanz auf.

Niederlagen für Bichsel und Kurashev

Der zum fünften NHL-Einsatz gekommene Lian Bichsel verlor mit den Dallas Stars in Minnesota nach Verlängerung 2:3, Philipp Kurashev ging mit den Chicago Blackhawks, die zusammen mit San José das einzige Team sind, das in dieser Saison derzeit weniger Punkte hat als Nashville, in Buffalo mit 2:6 unter.

NHL