Alex Nedeljkovic sorgt in der NHL für ein Novum. Mit Tor, Assist und zahlreichen Paraden ist er Matchwinner.

NHL in der Nacht auf Samstag

Alex Nedeljkovic von den Pittsburgh Penguins ist der erste Goalie in der Geschichte der NHL, der in einem Spiel ein Tor und einen Assist beisteuerte. Dazu zeigte der 29-jährige Amerikaner noch 40 Paraden und führte so sein Team auswärts zum 5:2 gegen die Buffalo Sabres.

Legende: Ekstase pur Bei Nedeljkovic (Nr. 39) und seinem Team. Imago/Imagn Images

In der 32. Minute beim Powerplay-Goal von Cody Glass, das die Penguins mit 3:1 in Führung gebracht hatte, lieferte Nedeljkovic einen Assist. Im 3. Drittel, 2:42 Minuten vor Schluss, beförderte er den Puck von hinter dem eigenen Tor gekonnt ins verwaiste Buffalo-Gehäuse. Es war sein 1. Treffer in der besten Eishockeyliga der Welt.

Damit ist Nedeljkovic der 16. Torhüter in der Geschichte der NHL, der ein Tor erzielen konnte. Minnesotas Filip Gustavsson gelang dies zuletzt am 15. Oktober gegen St. Louis.

