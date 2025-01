Nashville kehrt in der NHL nach 3 Niederlagen in Serie zum Siegen zurück. In Vancouver gewinnen die Predators mit 3:0.

Dank einer solidarisch agierenden Defensive (19 geblockte Schüsse) und dem starken Goalie Juuse Saros (27 gehaltene Schüsse) ist Nashville in Vancouver zu einem eher überraschenden 3:0-Sieg gekommen. Steven Stamkos eröffnete das Skore in der 37. Minute entgegen dem Spielverlauf. Die Canucks liefen in der Folge bis zum Schluss erfolglos an.

Mit zwei Empty-Nettern in den letzten beiden Minuten machte Nashville, das zuletzt 3 Mal in Serie verloren hatte, alles klar. Beim finalen 3:0 lieferte Roman Josi einen Assist. Der Predators-Captain verliess das Eis mit einer Plus-2-Bilanz. Bereits im 1. Duell zwischen Josi und Pius Suter hatte Nashville gegen Vancouver Mitte November die Oberhand behalten.

Legende: Zurück auf der Siegerstrasse Roman Josi jubelt mit seinen Mitspielern. Keystone/The Canadian Press/Ethan Cairns

Chicago siegt ohne Kurashev

Neben den Predators hat in der Nacht auf Samstag mit Chicago auch das bis anhin schlechteste Team der Liga gewonnen. Die Blackhawks kamen zuhause gegen Montreal zu einem 4:2-Erfolg. Chicago-Stürmer Philipp Kurashev war zum 2. Mal in Serie überzählig.

Resultate