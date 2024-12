Legende: Kam gegen die Rangers öfters zu spät Lian Bichsel von den Dallas Stars (Mitte, Nr. 6.). AP Photo/Tony Gutierrez

Die Dallas Stars mit dem Schweizer Lian Bichsel haben zuhause gegen die New York Rangers beim 1:3 die 2. Niederlage in Folge erlitten. Dem 20-Jährigen gelang dabei zum 2. Mal hintereinander kein sehr gutes Spiel. Entsprechend wurde er auch nur während gut 10 Minuten eingesetzt – so wenig wie in seinen ersten 5 Spielen vorher noch nie. Im 2. Abschnitt, als Dallas bereits 1:2 hinten lag, leistete er sich ein Stock-Foul, für das er 2 Minuten auf die Strafbank musste.

Dallas kassierte nach einer 1:0-Führung eine 1:3-Niederlage, primär weil die Stürmer im Abschluss immer wieder am überragenden russischen Goalie Igor Schesterkin (41 Paraden) scheiterten. Der Amerikaner Vincent Trocheck führte die Rangers mit einem Tor, einem Assist und einer Plus-3-Bilanz zum Sieg.

Die Dallas Stars gewannen zuletzt bloss noch 6 von 14 Partien und fielen in der Western Conference von der Spitze auf Platz 7 zurück. Die Reserve auf die Teams unterhalb des Playoff-Trennstrichs beträgt bloss noch einen Punkt.

NHL