Legende: Fore-Checking der Power-Linie trägt Früchte Nino Niederreiter jubelt gemeinsam mit seinen Linienpartner Adam Lowry und Mason Appleton über das 1:0. Keystone/AP Photo/Gene J. Puskar

Nach zuletzt 6 Spielen ohne Skorerpunkt durfte sich Nino Niederreiter in der NHL wieder einmal über ein persönliches Erfolgserlebnis freuen. Der Churer Stürmer markierte in Pittsburgh bereits in der 2. Minute das Führungstor für die Jets. Nach einem kapitalen Scheibenverlust der Penguins im eigenen Drittel bekundete Niederreiter keine Probleme, zum 8. Mal in der laufenden Saison einzunetzen.

00:31 Video Niederreiter bestraft Puckverlust in der eigenen Zone eiskalt Aus Sport-Clip vom 23.11.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

17. Sieg im 20. Spiel

Diesen Vorsprung gab Winnipeg nicht mehr aus der Hand, im Gegenteil: Die Überflieger der bisherigen Spielzeit bauten die Führung kontinuierlich aus und gewannen problemlos mit 4:1. Für das kanadische Team aus der Provinz Manitoba war es im 20. Saisonspiel der bereits 17. Sieg.

Niederreiter erhielt knapp 14 Minuten Eiszeit und verliess das Feld mit einer Plus-1-Bilanz. Insgesamt macht der 32-Jährige nach 20 Einsätzen bei 13 Skorerpunkten Halt (8 Tore, 5 Assists).