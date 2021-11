Edmontons Superstar Connor McDavid gelingt ein Gedicht von einem Tor. Roman Josis Nashville gewinnt in Vancouver.

NHL in der Nacht auf Samstag

Die NHL hat schon früh in der Saison ein potenzielles Tor des Jahres. Connor McDavid sorgte beim 6:5-Sieg von Edmonton gegen die New York Rangers in der Schlussphase der regulären Spielzeit für einen magischen Moment.

Der 24-jährige Ausnahmekönner wagte 3 Minuten vor dem Ende beim Stand von 4:5 ein Solo. Ohne speziell viel Tempo liess McDavid gleich 4 Rangers-Akteure wie Slalomstangen aussehen und düpierte schliesslich auch noch Goalie Alexander Georgijew. Mit seinem bereits 8. Saisontreffer rettete McDavid die Oilers in die Overtime, wo Leon Draisaitl diesen den Zusatzpunkt sicherte.

Josi im Powerplay erfolgreich

Aus Schweizer Sicht feierte Roman Josi einen erfolgreichen Abend. Nashville siegte bei den Vancouver Canucks mit 3:2. Der Schweizer Verteidiger zeichnete mit einem Slapshot in Überzahl für das 1:0 in der Startphase verantwortlich.

00:29 Video Josis One-Timer sitzt Aus Sport-Clip vom 06.11.2021. abspielen

Nico Hischier liess sich bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung der New Jersey Devils bei den Los Angeles Kings einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 gutschreiben.