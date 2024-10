Nico Hischier trifft in der NHL in der Nacht auf Sonntag zweimal innert 10 Sekunden.

Der Walliser steckt mit seinen New Jersey Devils gleichwohl eine 5:6-Overtime-Niederlage gegen Washington ein.

5. Niederlage im 5. Spiel: Die Pleitenserie von Nashville mit Captain Roman Josi hält an.

Nach einem guten Saisonstart hat New Jersey in der NHL merklich an Schwung eingebüsst. Die Devils unterlagen Washington 5:6 nach Verlängerung und kassierten die 3. Niederlage in Folge.

Die Devils holten zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Nico Hischier stellte zunächst mit einem Doppelpack innert 10 Sekunden von 1:3 auf 3:3, wobei beim zweiten Tor des Schweizer Captains Landsmann Timo Meier assistierte. Im dritten Drittel gelang nach 3:5-Rückstand dank Toren von Dawson Mercer und Dougie Hamilton der neuerliche Ausgleich – Hischier und Meier (beide mit insgesamt 3 Skorerpunkten) hatten ihre Stöcke erneut im Spiel.

Nach exakt 4 Minuten in der Overtime zwangen die Capitals das Glück aber doch noch auf ihre Seite. Tom Wilson sicherte ihnen den Zusatzpunkt.

Schwarze «Preds»-Serie hält an

5. Spiel, 5. Niederlage – bei den Nashville Predators ist in der Frühphase der Saison wirklich der Wurm drin. Das Team mit Captain Roman Josi unterlag den Detroit Red Wings zuhause mit 2:5. Nur während knapp 5 Minuten – nach Luke Schenns 1:0 im 1. Drittel – lagen die «Preds» in Führung.

Das Game-Winning-Goal zum 3:2 für Detroit gelang Andrew Copp in der 44. Minute, in der Schlussphase erhöhten die Red Wings noch mit zwei «Empty-Nettern». Josi beendete die Partie mit einer Minus-1-Bilanz.

Tampa Bay verliert in Kanada

Ebenfalls nichts zu feiern gab es für Tampa Bay mit seinem Schweizer Verteidiger Janis Moser, der am Donnerstag sein erstes Tor für die Lightning erzielt hatte. Das Team aus Florida machte beim Gastspiel in Ottawa zwar ein 0:2 und ein 2:3 wett, zuletzt resultierte aber eine 4:5-Niederlage. Moser traf keine persönliche Schuld: Er verliess das Eis mit einer Plus-2-Bilanz.

Philipp Kurashev musste mit Chicago ebenfalls als Verlierer vom Eis. Die Blackhawks unterlagen Buffalo 2:4.

Als einziger Schweizer siegreich war Pius Suter, der mit den Vancouver Canucks gegen die Philadelphia Flyers 3:0 gewann.