Captain Nico Hischier führt seine New Jersey Devils beim 3:0 gegen Pittsburgh mit 3 Skorerpunkten (1 Tor/2 Assists) zum Heimsieg.

Auch Hischiers Sturmpartner Timo Meier ist an 2 Toren beteiligt, erzielt seinen 12. Saisontreffer.

Am Samstagabend gibt Roman Josi nach zuletzt 4 verletzungsbedingt verpassten Spielen ein starkes Comeback .

Die New Jersey Devils haben in der NHL nach einem Ausrutscher gegen Columbus am Freitag (2:4) auf die Siegerstrasse zurückgefunden. Im heimischen Prudential Center in Newark gab es ein 3:0 gegen die Pittsburgh Penguins. Mann des Spiels? Captain Nico Hischier. Der Schweizer Center hatte bei allen Toren seinen Stock im Spiel – seine Skorerpunkte 30 bis 32 im 36. Spiel.

Zum 1:0 durch Stefan Noesen in der 48. Minute liefert Hischier zusammen mit Timo Meier die Vorarbeit.

Das 2:0 erzielt der 25-Jährige nach einem Gewusel vor dem gegnerischen Tor selbst (48.).

Kurz vor Schluss legt er den Empty-Netter von Meier auf (59.).

New Jersey blieb erstmals seit über 8 Jahren gegen Pittsburgh ohne Gegentreffer. Durch den Sieg sind die Devils wieder Leader der Eastern Conference, aber mit mehr Spielen auf dem Konto als die Konkurrenz.

Legende: Hatte mit seinen Fans viel zu bejubeln Nico Hischier, Captain der New Jersey Devils. Imago/Imagn Images

Jubeln durften auch Nino Niederreiters Winnipeg Jets. Beim 5:0-Heimsieg gegen die Minnesota Wild kam der Bündner zu einem Assist. Pius Suter bereitete für die Vancouver Canucks kurz vor Schluss den Ausgleich zum 4:4 vor, am Ende verlor Vancouver das kanadische Duell gegen Ottawa in der Verlängerung.

