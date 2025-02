Lian Bichsel war am Samstag in der NHL aktiv am Torfestival von Dallas beteiligt. Der 20-jährige Verteidiger erzielte beim 8:3-Sieg der Stars in San Jose zwei Assists und schloss die Partie mit einer Bilanz von plus 4 ab.

Nach zwei Niederlagen in Folge hatte Dallas gegen die Sharks bereits nach 2:46 Minuten mit 0:2 zurückgelegen. Doch in der 14. Minute führten die Stars mit 3:2 und in der 36. Minute mit 5:2. Bichsel, der fast 20 Minuten lang auf dem Feld stand, assistierte beim 2:2 durch Jason Robertson (11.) und beim 8:3 durch Jamie Benn (54.).

Er hat nun fünf Punkte auf seinem persönlichen Konto (aus 16 NHL-Spielen), drei davon seit er Ende Januar zurückbeordert wurde.

Auch Meier assistiert – Fiala für einmal blass

Timo Meier erzielte derweil einen Assist für die Devils, die am Samstag mit 4:0 in Montreal gewannen. New Jersey muss weiterhin auf die verletzten Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verzichten.

Kevin Fiala, der in seinen drei vorherigen Spielen 6 Punkte erzielt hatte, blieb bei der 1:2-Niederlage der Los Angeles Kings nach Penaltyschiessen zuhause gegen Anaheim ohne Punkte.

