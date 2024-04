Mit dem 4:1 gegen Ottawa sorgte Nico Hischier in der 29. Minute eigentlich für eine beruhigende Führung. Doch den Devils, bei denen auch Timo Meier und Jonas Siegenthaler zum Einsatz kamen, blieb das Zittern einmal mehr nicht erspart. Der Anschlusstreffer der Senators fiel 5 Minuten vor Schluss, doch New Jersey rettete das 4:3 über die Zeit.

In der hektischen Schlussphase kassierte auch Captain Hischier noch eine Zweiminutenstrafe wegen unsportlichen Verhaltens – er hatte die Scheibe nach der Schlusssirene im leeren Tor versenkt und sorgte so für eine Massenschlägerei.

Gibt's doch noch ein Happy End?

Die Devils bleiben zwar auf dem 13. Platz der Eastern Conference sitzen, das Feld der Playoff-Kandidaten rückte aber näher zusammen. 5 Runden vor Schluss hat New Jersey 5 Punkte Rückstand auf das achtplatzierte Pittsburgh. Selbst wenn die Devils alle Partien gewinnen sollten, müsste vieles zusammenkommen, damit noch 5 Mannschaften überholt werden. Am Sonntag empfangen die Devils Roman Josi und die Nashville Predators. Trotz der 0:2-Pleite bei den New York Islanders liegen die «Preds» auf einem komfortablen Wild-Card-Platz.

Legende: Darf weiter auf die Playoffs hoffen New-Jersey-Captain Nico Hischier. IMAGO Images/USA TODAY Network

Gemessen an den Skorerpunkten war Kevin Fiala der erfolgreichste der an diesem Abend im Einsatz stehenden Schweizer. Der Ostschweizer trat beim 6:3-Sieg der Los Angeles Kings über die Vancouver Canucks (mit Pius Suter) sowohl als Torschütze als auch als Passgeber in Erscheinung und steht mittlerweile bei 70 Skorerpunkten. Fialas Team überholte in der Pacific Division die Vegas Golden Knights und liegt auf Playoff-Kurs.

00:19 Video Fiala mit Assist und Tor Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.