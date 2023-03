New Jersey steht zum ersten Mal seit 2018 wieder in den Playoffs. Die Devils knackten gegen Ottawa die 100-Punkte-Marke.

NHL in der Nacht auf Sonntag

Die New Jersey Devils haben sich mit einem 5:3-Heimsieg über die Ottawa Senators 9 Spiele vor Ende der Regular Season das Playoff-Ticket gesichert. Die Franchise mit dem Schweizer Captain Nico Hischier steht damit erstmals seit 5 Jahren wieder in den Playoffs.

Der Walliser liess sich als Passgeber zwei Punkte gutschreiben. Er steht somit bei 70 Punkten (30 Tore/40 Assists) in 72 Partien und führt die Skorerliste der Schweizer Spieler an. Auch Timo Meier und Jonas Siegenthaler standen auf dem Eis. Goalie Akira Schmid hingegen, der am Vortag nach 11 Minuten und drei Gegentreffern ausgewechselt worden war, wurde nicht aufgeboten.

Fiala und Kurashev verletzt

Bei den Los Angeles Kings fehlt Kevin Fiala seit 2 Wochen wegen einer Knieverletzung. Die Kalifornier, die auf Playoff-Kurs sind, besiegten die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter 4:1.

Ebenfalls wegen einer Verletzung nicht auf dem Eis stand Philipp Kurashev bei den Chicago Blackhawks. Das Schlusslicht der Central Division verlor gegen den Leader Minnesota Wild auswärts 1:3.