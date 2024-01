Der Schweizer Verteidiger bricht sich bei der 4:6-Niederlage von New Jersey gegen Vancouver den linken Fuss.

NHL in der Nacht auf Sonntag

Legende: Im Pech Jonas Siegenthaler (Nr. 71). Keystone/AP Photo/Noah K. Murray

Nach Timo Meier fällt bei New Jersey mit Jonas Siegenthaler ein weiterer Schweizer aus. Der Verteidiger musste im Heimspiel gegen Vancouver in der 24. Minute verletzt vom Eis. Vor dem Gegentreffer zum 0:2 brach sich Siegenthaler beim Versuch, einen Schuss zu blocken, den linken Fuss. Wie lange er pausieren muss, ist noch nicht bekannt.

Die Devils verloren die Partie gegen die Canucks mit dem Schweizer Stürmer Pius Suter letztlich mit 4:6. Captain Nico Hischier konnte für die Gastgeber im Schlussdrittel mit seinem 11. Saisontor zwischenzeitlich auf 4:5 verkürzen, die Wende gelang New Jersey aber nicht mehr. Vancouver schob sich im Westen an Colorado vorbei auf Platz 2, New Jersey ist im Osten auf dem 8. und letzten Playoff-Rang klassiert.

Josi siegt mit Nashville

Ebenfalls weiterhin Chancen auf die Playoffs hat Roman Josi mit Nashville. Die Predators schlugen die Dallas Stars auswärts 4:3 und belegen im Westen Platz 7. Matchwinner war der Schwede Filip Forsberg mit 2 Toren im Schlussdrittel. Josi ging nach 3 Spielen mit Skorerpunkten für einmal leer aus.