New Jersey mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler muss die 4. Niederlage in Folge hinnehmen.

Bei den San Jose Sharks unterlagen die Devils 2:3. Tragischer Held war Jonas Siegenthaler, er verlor in der Schlussminute den Puck in der Verteidigungszone und ermöglichte es dem Heimteam, kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Zuvor war es New Jersey zweimal gelungen, einen Rückstand aufzuholen. Auch dank Nico Hischier: Der Captain erzielte in der 25. Minute das 1:1. Es war sein 19. Treffer in dieser Saison.

Niederreiter mit Assist, Fiala und Josi siegen

Ebenfalls in die Skorerliste eintragen konnte sich Nino Niederreiter. Der Bündner erzielte bei der 2:4-Niederlage der Winnipeg Jets gegen die Detroit Red Wings einen Assist – seinen dritten in den letzten drei Spielen, die jedoch allesamt verloren gingen.

Ohne Skorerpunkt, dafür siegreich, blieben Kevin Fiala und Roman Josi. Fiala gelang mit den Los Angeles Kings gegen Tampa Bay (2:1) der 9. Heimsieg in Folge, Josi und die Nashville Predators gewannen 4:1 bei den Calgary Flames und feierten ihren 2. Auswärtssieg innerhalb von 24 Stunden.

