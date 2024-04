NHL in der Nacht auf Sonntag

Beim 6:4-Sieg der Nashville Predators über die Columbus Blue Jackets war Roman Josi die prägende Figur. Der Schweizer lieferte beim 1:1 und 5:2 jeweils einen Assist, zudem erzielte er das 2:1 und das 6:2 selbst. Nach 81 Partien steht Josi damit bei 23 Treffern, öfter hat er in einer Regular Season in der NHL noch nie getroffen. Es ist zudem der dritthöchste Wert eines NHL-Verteidigers in dieser Saison.

Ebenfalls als Torschütze auszeichnen konnte sich Pius Suter, der beim 3:1-Auswärtssieg der Vancouver Canucks bei den Edmonton Oilers das 2:0 erzielte. Kevin Fiala mit seinem 29. Saisontor war für den 3:1-Endstand für die Los Angeles Kings gegen die Anaheim Ducks besorgt.

Niederlage für Devils

Ohne Tore und Punkte endete der Abend für die New Jersey Devils. Das Team mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler musste sich bei den Philadelphia Flyers knapp mit 0:1 geschlagen geben.