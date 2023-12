Der Walliser Stürmer glänzt in der NHL beim 4:2-Erfolg von New Jersey gegen Calgary mit einem Doppelpack.

Legende: War der Matchwinner für die Devils Nico Hischer (Nr. 13). imago images/USA TODAY Network

Seit Nico Hischier nach seiner Verletzung zurück ist, läuft es New Jersey ausgezeichnet. Das 4:2 in Calgary war der 6. Sieg im 7. Spiel seit dem Comeback ihres Captains, der 3. Erfolg in Serie. Gegen die Flames avancierte Hischier mit 2 Treffern zum Matchwinner. Er erzielte das 1:1 in der 24. Minute und besiegelte das Ergebnis in der 60. Minute mit einem Empty Netter.

Hischier steht seit seiner Rückkehr mittlerweile bei 7 Skorerpunkten. In den 7 Partien vor seiner Verletzung waren ihm nur 2 Punkte gelungen.

Ende der Serie für die Kings

Die Rekordserie von Los Angeles fand derweil ein Ende. Die Kings, die die ersten 11 Auswärtsspiele gewonnen hatten, verloren bei den New York Islanders mit 2:3 nach Verlängerung. L.A. führte nach 9:08 Minuten mit 2:0, Kevin Fiala bereitete die beiden Tore mit seinen Assists Nummer 18 und 19 der Saison vor.

Chicago mit Philipp Kurashev konnte zum 1. Mal in dieser Saison 2 Siege in Folge feiern, die Blackhawks gewannen gegen St. Louis mit 3:1. Roman Josi verlor mit Nashville 0:4 in Toronto. Janis Moser unterlag mit Arizona in Boston 3:5.