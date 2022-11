Nico Hischier führt seine New Jersey Devils in der NHL zum nächsten Sieg: Gegen Washington gibt es ein deutliches 5:1.

Die Devils haben an diesem Wochenende in der NHL ihren Siegeszug fortgesetzt, nachdem ihre Rekordserie von 13 Erfolgen am Mittwoch zu Ende gegangen war. Nach einem 3:1-Sieg in Buffalo setzte es für die Franchise aus Newark in der Nacht auf Sonntag zu Hause gegen Washington ein 5:1 ab.

Captain Nico Hischier ebnete in der 10. Minute den Weg zum Sieg: Mit seinem 10. Saisontor in Überzahl stellte er auf 1:0. Der Walliser steht nun bei 24 Skorerpunkten in 21 Spielen. Jonas Siegenthaler liess sich beim 5:1 von Fabian Zetterlund seinen 6. Assist der laufenden Saison gutschreiben.

Legende: Lässt sich feiern Devils-Captain Nico Hischier. Imago/USA Today Network

Der Berner Nachwuchsgoalie Akira Schmid, am Freitag gegen die Sabres noch von Beginn weg auf dem Eis, musste wieder zuschauen. Stammtorhüter Vitek Vanecek lieferte mit 38 Paraden eine perfekte Leistung ab. Der Tscheche wurde hinter Jack Hughes, der seinen 1. Hattrick in der NHL erzielte, als zweitbester Spieler der Partie ausgezeichnet.