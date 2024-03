In der NHL sind gleich drei Schweizer vor dem Tor erfolgreich – und alle drei Spiele enden mit demselben Resultat.

NHL in der Nacht auf Sonntag

Die Nashville Predators befinden sich weiter im Hoch. In der Nacht auf Sonntag punktete das Team aus Tennessee im 14. Spiel in Folge. Gegen Seattle siegten Roman Josi und Co. 4:1.

Der Schweizer Captain sorgte dabei für den Unterschied: Nach dem 1:1-Ausgleichstreffer der Kraken im 3. Drittel antwortete Josi mit einem Doppelschlag zum 3:1. Es waren seine Saisontore 16 und 17. Der Berner wurde im Anschluss zum Mann des Spiels gekürt.

Legende: Lässt sich feiern Roman Josi (l.). Imago/USA Today Network

Moser entscheidend, Fiala zu spät

Mit Janis Moser brachte ein weiterer Schweizer sein Team auf die Siegerstrasse. Beim 4:1-Sieg der Arizona Coyotes gegen New Jersey erzielte der Verteidiger das 1:0 nach 10 Minuten. Die Devils, bei denen Nico Hischier und Timo Meier ohne Skorerpunkt blieben, konnten im 2. Drittel nur noch auf 1:3 verkürzen und verloren damit Spiel 2 ihres Roadtrips im Westen der USA.

Ohne Auswirkung blieb derweil der Treffer von Kevin Fiala. Der Ostschweizer in Diensten von Los Angeles traf im letzten Drittel gegen die Dallas Stars, die zu diesem Zeitpunkt aber bereits 4 Tore erzielt hatten und am Ende 4:1 siegten.