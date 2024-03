In der Nacht auf Ostersonntag lassen sich in der NHL zwei Schweizer Punkte gutschreiben.

NHL in der Nacht auf Sonntag

Legende: Erzielt ein Tor und bereitet eines vor Philipp Kurashev. Photo by Len Redkoles/NHL via Getty Images

Die in der Tabelle abgeschlagenen Chicago Blackhawks haben gegen die Philadelphia Flyers einen 5:1-Auswärtssieg gefeiert. Philipp Kurashev wurde dabei zum Mann des Spiels gewählt.

Der 24-Jährige, der in Bern und Davos aufwuchs, hatte sein Team mit seinem 16. Saisontreffer 2:0 in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer bereitete Kurashev das 3:1 durch Nick Foligno mustergültig vor; es war sein 33. Assistpunkt in dieser Saison.

Zum besten Spieler gewählt

Damit wurde der Schweizer mit dem «First Star» für den besten Spieler der Partie ausgezeichnet. Für Chicago, das zweitschlechteste Team der NHL, war es der dritte Sieg in den letzten vier Begegnungen.

Die restlichen NHL-Schweizer gingen in der Nacht auf Sonntag als Verlierer vom Eis:

Kevin Fiala kam beim 2:4 seiner Los Angeles Kings gegen die Calgary Flames zu zwei Assists.

kam beim 2:4 seiner Los Angeles Kings gegen die Calgary Flames zu zwei Assists. Roman Josi (Nashville) blieb bei der 4:7-Niederlage bei den Colorado Avalanche ohne Skorerpunkt.

(Nashville) blieb bei der 4:7-Niederlage bei den Colorado Avalanche ohne Skorerpunkt. Auch Janis Moser in Diensten Arizonas (5:8 zuhause gegen die New York Rangers) und Nino Niederreiter für Winnipeg (2:3 zuhause gegen die Ottawa Senators) punkteten nicht.