NHL in der Nacht auf Sonntag

Legende: Es läuft Bei Nino Niederreiter (rechts) und Teamkollege Dylan Samberg. Keystone/AP/Jeff McIntosh

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets marschieren in der NHL immer weiter. Das 5:3 auswärts bei den Calgary Flames war der 8. Sieg im 8. Spiel. Der Schweizer lieferte dabei die Assists zum 4:3 und zum 5:3. Damit konnte er sich nun in vier Spielen in Folge einen Skorerpunkt gutschreiben lassen.

00:50 Video Niederreiter legt gleich zweimal auf Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Die Jets sind das neunte Team, das mit acht Siegen in die Saison startet. Der Rekord liegt bei zehn aufeinanderfolgenden Siegen (Toronto Maple Leafs 1993/94 und Buffalo Sabres 2006/07).

Josi mit Sieg – Fiala muss lange zuschauen

Die Nashville Predators haben zum zweiten Mal in Folge einen 0:2-Rückstand aufgeholt und noch gewonnen. Beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets blieb Roman Josi ohne Skorerpunkt. Nach dem schwachen Saisonstart mit 5 Niederlagen in Folge scheinen die Predators ihre Form zu finden.

Kevin Fiala konnte mit den Los Angeles Kings gegen Utah zwar einen 3:2-Sieg feiern. Dabei lieferte er beim 1:0 den Assist. Ganz zufrieden dürfte er aber trotzdem nicht sein. Nach einer zweiten Strafe wurde er von Trainer Jim Hiller nicht mehr eingesetzt und musste die letzten 24 Minuten von der Bank zuschauen.

00:32 Video Fiala bereitet das erste Tor vor Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Janis Moser besiegte mit Tampa Bay Lightning die Washington Capitals mit 3:0 und glänzte mit einem defensiven Effort (Backchecking) gegen den grossen Alexander Owetschkin. «Genau solche Szenen brauchen wir, wenn wir Erfolg haben wollen», freute sich Mosers Torhüter Andrej Wassilewski, der auch dank Mosers Qualitäten zum Shutout kam. Derweil verloren die Chicago Blackhawks mit Philip Kusashev zum vierten Mal de suite.