NHL in der Nacht auf Sonntag

16 Spiele hat Alexander Owetschkin wegen eines Wadenbeinbruchs verpasst. In der Nacht auf Sonntag gab der 39-Jährige sein Comeback für die Washington Capitals – und erzielte beim 5:2-Sieg in Toronto sogleich ein Tor. Knapp 3 Minuten vor Schluss traf er ins bereits verwaiste Gehäuse der Maple Leafs.

Es war der 869. Treffer des Flügelstürmers in der Regular Season der NHL. Damit fehlen ihm zum Rekord des legendären Wayne Gretzky noch 25 Tore. «Jedes Tor in dieser Liga ist schwer zu erzielen. Wenn Sie es versuchen wollen, ziehen Sie sich Schlittschuhe an und versuchen Sie es», sagte Owetschkin nach der Partie zu den Journalisten.

Legende: 25 Treffer fehlen zum Rekord Alexander Owetschkin jagt den Rekord von Wayne Gretzky. Getty Images/Kevin Sousa

Meier unter die Dusche geschickt

Eine Niederlage setzte es für das Schweizer Devils-Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler ab. New Jersey unterlag Carolina auswärts 2:5. Die Schweizer blieben ohne Skorerpunkt.

Für den Aufreger der Partie sorgte Meier, der nach einem Check gegen Martin Necas mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe belegt worden ist. Necas konnte weiterspielen, Carolina nutzte die fünfminütige Überzahl zum 3:2-Führungstreffer durch Jackson Blake.

Bittere Niederlage für Suter nach 4:1-Führung

Pius Suter kassierte mit Vancouver eine bittere 4:5-Niederlage nach Verlängerung zuhause gegen die Seattle Kraken. Die Canucks führten bis knapp 5 Minuten vor Schluss mit 4:1, brachten den Vorsprung aber nicht über die Zeit.

Nino Niederreiter feierte mit Winnipeg den 3. Sieg in Folge. Die Jets setzten sich zuhause gegen Ottawa mit 4:2 durch und bleiben damit das beste Team der Liga. Kevin Fiala kam mit den Los Angeles Kings zu einem 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen Edmonton.

NHL