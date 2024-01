Timo Meier meldet sich nach gut zweiwöchiger Verletzungspause zurück. New Jersey geht gegen Montreal dennoch leer aus.

NHL in Nacht auf Donnerstag

Legende: Über 20 Minuten Eiszeit bei Rückkehr Timo Meier versucht sich im Slot durchzusetzen. Imago Images/Ed Mulholland

Die New Jersey Devils durchlaufen derzeit eine heikle Phase. Die Verletzungssorgen sind weiter gross und die Spieler, welche in die Bresche springen, können die Lücken nicht wie erhofft ausfüllen. Aktuell liegen die Devils in der Metropolitan-Division nur auf dem 7. Platz und damit ausserhalb der Playoff-Plätze.

Der Rückstand auf die Wildcard-Plätze ist zwar klein, dennoch hätte man New Jersey vor der Saison einiges erfolgreicher erwartet.

Meier zurück im Line-up

In der Nacht auf Donnerstag verlor das Team aus Newark zuhause gegen die Montreal Canadiens mit 2:3. Es war eine unnötige Niederlage, zumal sich die Devils im letzten Drittel von einem 0:2 zurückkämpften und gut im Spiel waren.

Den 1:2-Anschlusstreffer von Luke Hughes in Überzahl bereiteten Nico Hischier und Timo Meier vor. Letzterer gab nach gut zweiwöchiger Verletzungspause sein Comeback.

Den entscheidenden Gegentreffer kassierte New Jersey in der 56. Minute, als Goalie Nico Daws einen Abschluss nicht blockieren konnte und Cole Caufield zum 3:2 für Montreal abstaubte.